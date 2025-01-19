١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٠ م
رمز الخبر: 85723834
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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صحيفة صهيونية تعلن اصابة 14 ألف جندي صهيوني منذ بداية الحرب

١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٠ م
رمز الخبر: 85723834
صحيفة صهيونية تعلن اصابة 14 ألف جندي صهيوني منذ بداية الحرب

طهران/ 19 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلنت الصحيفة "كالكاليست" الصهيونية، "أن 14 ألف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب، بمعدل 1000 جندي شهريا".

مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، نشرت مصادر صهيونية إحصائيات عن عدد القتلى والجرحى من الجنود الصهاينة، معلنة أن 14 ألف جندي أصيبوا منذ بدء الحرب.

 وأعلنت الصحيفة "كالكاليست" الصهيونية عن مقتل 840 جنديا صهيونيا منذ بدء الحرب.

تجدر الإشارة إلى ان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ، الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي وسط آمال بتوقف القصف الصهیوني والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت مبكر اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الصهيوني بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح في قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، قد أعلن الأربعاء الماضي، التوصل رسميا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ اليوم الأحد.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة، بعد وقت قصير من إعلان "حماس" تسليم وفدها الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس" من جانبها، إن "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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