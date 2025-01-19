الدفاع المدني في غزة:شهداء بقصف إسرائيلي رغم بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وقد أفاد الدفاع المدني في غزة، باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو أجرى ليلا تقييما أمنيا بشأن تأخير تسلم قائمة الأسرى المحتجزين في غزة المتوقع إطلاق سراحهم اليوم.

وأضاف المكتب أن نتنياهو قال إن وقف إطلاق النار المقرر الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

بدورها، قالت حماس إنها تؤكد التزامها ببنود هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحهم يعود لأسباب فنية ميدانية.

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