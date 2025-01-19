العمید قاآني: الیوم يعلن عن أكبر هزيمة للكيان الصهيوني

قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران خلال كلمة اليوم الاحد في حفل تكريم الكوادر الطبية التي عالجت الجرحى اللبنانيين في حادث انفجار اجهزة البيجر: "هذا العمل العظيم الذي قمتم به هو مثال واضح على مدى تضحياتكم.

وخاطب العميد إسماعيل قاآني الكوادر الطبية وقال: "الحب والإنسانية يتدفقان فيكم، حتى لو جاءكم العدو فستعاملونه بنفس الإنسانية والمحبة".

وأضاف: "لقد وجدتم أنفسكم فجأة أمام مهمة كبيرة للغاية لم تكونوا مستعدين لها من قبل، لكن عمل بعض أحبائنا ليل نهار، وكان هذا بفضل "مقاومتكم " في غرفة العمليات، وهو ما انعكس على كل فرد من أفراد طاقمنا الطبي".

وأوضح قائد فيلق القدس: "إن هذا التحرك الذي قمتم به كان في الواقع تمريناً حقيقياً، وأثبتم أنكم قادرون على التعامل مع الموقف في حال نشأت أزمة للبلاد أو للمسلمين في أماكن أخرى".

وقال العميد قاآني: "إن الروحانية والأخلاق والتعاطف التي كانت موجودة في أفعالكم لا توجد في أي مكان في العالم، والعالم كله يفتقد مثل هذه الأجواء... إن الجمهورية الإسلامية تدعم المقاومة بقوة، واليوم وفي كل مكان سيتم تسجيل هذا الحفل في التاريخ."

وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال العميد قاآني: "اليوم في الساعة الواحدة ظهرا سيتم الاعلان عن أكبر هزيمة للكيان الصهيوني...لقد اضطر مجرموا الكيان الصهيوني المتعطشون للدماء وقتلة الأطفال، بعد 15 شهراً من الجرائم اللامحدودة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى قبول وقف إطلاق النار وهذا هو ذروة إذلالهم".

وأكد قائد فيلق القدس: "هذا الاتفاق فرض على الكيان الصهيوني، وهذه المفاوضات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية هي نتائج نفس المفاوضات السابقة التي رفضتها "إسرائيل"، واندرجت كافة البنود التي طالب بها الإخوة الفلسطينيون في اتفاق وقف إطلاق النار الجديد".

وخاطب العميد إسماعيل قاآني الكوادر الطبية : أيها الأصدقاء، الإخوة والأخوات الأعزاء، في مرحلة صعبة للغاية، لقد قمتم بشيء لم يتمكن الكثير من الأشخاص في أنحاء كثيرة من العالم من القيام بهذا العمل العظيم الذي قمتم به بشكل جيد وفي الوقت القصير وبمثل هذا الكرامة والاحترام.

وأضاف: لقد شهد العالم كله مقاومتكم في غرفة العمليات ويمكن مشاهدة هذه السمة القيمة في كل من أطبائنا وجميع الطاقم الطبي الذي عمل في هذا المجال.

انتهى