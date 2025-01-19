١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85723955
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کتائب القسام تقرر الإفراج عن 3 أسيرات إسرائیلیات

١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٥ م
رمز الخبر: 85723955
کتائب القسام تقرر الإفراج عن 3 أسيرات إسرائیلیات

طهران/ 19 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة إن الکتائب قررت الإفراج اليوم عن الأسيرات الإسرائيليات رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

وقالت حماس إنها سلمت للوسطاء قبل قليل أسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن.

وكانت القناة 12 الصهیونیة أكدت في وقت سابق اليوم أن "إسرائيل تسلّمت قائمة الأسيرات الثلاث المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد"، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة (14:00 بتوقيت غرينتش)، وسط آمال بتوقف القصف الصهیوني والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

وكان جيش الاحتلال الصهیوني أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تسليم حركة حماس قائمة المحتجزات المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد، في المقابل أكدت حماس التزامها ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن تأخر تسليم الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية.

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