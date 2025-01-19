ايران والعراق يوقعان على البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي الثنائي

وخلال فعاليات اليوم الاول من اسبوع العلم الايراني-العراقي،تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي الثنائي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية.

وقد وقع عن الجانب الايراني رئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية "اميد رضائي فر"، وعن الجانب العراقي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "حيدر عبد ضهد كاصد الربيعي".

ويغطي برنامج التعاون العلمي المشترك عدة مجالات و محاور منها:

- تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين ببرنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية الأولية والدراسات العليا ولاسيما ضمن برنامج ادرس في العراق.

- تنظيم ورش عمل تدريبية للتدريسيين والطلبة.

- تشجيع التعاون في مجال الإشراف العلمي المشترك.

- إمكانية تبادل الأساتذة الجامعيين لإجراء البحوث العلمية المشتركة وإلقاء المحاضرات بمجالات تخصصهم.

- العمل على إنشاء حديقة علمية مشتركة في العراق تحت إدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

هذا وكان وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الايراني "حسين سيمائي صراف" قد وصل الى العراق مساء الأربعاء (16 كانون الثاني/يناير) و كان في استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم الصادق، لحضور فعاليات أسبوع العلم الإيراني العراقي الثاني.

وزار سيمائي موقع استشهاد قادة النصر بمطار بغداد الدولي، لتقديم التحية لمقام هؤلاء الشهداء الابرار.

وتاتي الزيارة لبحث سبل توسيع التعاون العلمي والبحوث والتكنولوجيا بين البلدين وكذلك المشاركة في "اسبوع العلم الثاني بين ايران والعراق" وهو ما يمهد لتبادل الخبرة وتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسات التعليم والبحوث بالبلدين.

وتقام فعاليات أسبوع العلم الإيراني-العراقي في مدينة كربلاء المقدسة للفترة من 18 الى 20 كانون الثاني/يناير 2025 بحضور مسؤولي التعليم العالي ورؤساء جامعات البلدين في جامعة الزهراء (ع) وبمشاركة واسعة من الجامعات العراقية الحكومية والأهلية.

وكان اسبوع العلم الاول بين ايران والعراق قد اقيم العام الماضي بمدينة مشهد الايرانية واستضافته جامعة فردوسي.

انتهى**ر.م