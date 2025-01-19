إعلام صهيوني: رفع العلم الفلسطيني في غزة يجسد هزيمة "إسرائيل"

وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن رفع العلم الفلسطيني في مناطق مختلفة من قطاع غزة يعكس هزيمة الاحتلال الصهيوني في الحرب.

وكتبت وسائل إعلامية صهيونية إن إعادة انتشار قوات الأمن الفلسطينية يشير إلى أن الفلسطينيين استعادوا السيطرة على الأمور في غزة رغم الحرب.

ويقول التقرير إن الهتاف "الله أكبر" في المساجد، على الرغم من الدمار الذي لحق بها، يشكل كارثة. كما أن التجمعات الشعبية في ساحات المدينة الكبرى وترديد الشعارات المؤيدة للمقاومة من شأنها أن تثير القلق في الأوساط الصهيونية.

تجدر الإشارة إلى ان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ، الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي وسط آمال بتوقف القصف الصهیوني والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت مبكر اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الصهيوني بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح في قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، قد أعلن الأربعاء الماضي، التوصل رسميا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ اليوم الأحد.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة، بعد وقت قصير من إعلان "حماس" تسليم وفدها الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس" من جانبها، إن "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

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