السفير الايراني لدى لبنان : جبهة المقاومة العظيمة هي المنتصر الحقيقي في حرب غزة

وفي ضوء التطورات عقب دخول "اتفاق وقف النار بغزة" حيز التنفيذ، كتب السفير اماني عبر حسابه في موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء : بعد التوصل الى اتفاق وقف النار بين لبنان والكيان الصهيوني، ادّعى احد السفراء الاجانب لدى لبنان في لقاء معي، ان "اسرائيل" دمرت 80 بالمائة من القدرات القيادية والعملانية والعسكرية لحزب الله! فقلت له : لو كان هذا الادعاء صحيحا، اذا لماذا لم يواصل الكيان الصهيوني الحرب لفترة قصيرة اخرى، حتى يكمل العشرين بالمائة المتبقية ويظهر صحة مزاعمه بالانتصار؟! فلم يرد الاخير.

واضاف السفير الايراني لدى لبنان : لقد كرر الكيان الصهيوني و"نتن ياهو"، ذات المزاعم في سياق حربهما النفسية ضد حماس، بينما وضع الداخل عند كلا الطرفين يظهر بانه رغم كافة الجرائم التي اقترفها الكيان في غزة، لكن المنتصر الحقيقي في هذه حرب الـ 470 يوما، هي جبهة المقاومة العظيمة.

انتهى ** ح ع