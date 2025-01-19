١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85724229
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لاعب إيراني يحرز الميدالية البرونزية ببطولة آسيا للدراجات الهوائية

١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٧ م
رمز الخبر: 85724229
لاعب إيراني يحرز الميدالية البرونزية ببطولة آسيا للدراجات الهوائية

طهران/19 کانون الثاني/ینایر/ارنا-احرز الدراج الإيراني "حسين دلفي"، الميدالية البرونزية ببطولة آسيا للدراجات الهوائية المقامة في مالیزیا.

وخاض الإيراني سباق الـ 200 متر، ضمن بطولة كأس آسيا للدراجات الهوائية التي تستضيفها ماليزيا، حيث احرز الميدالية البرونزية وحل ثالثا في هذه البطولة.

يذكر ان المركزين الاول والثاني، لهذه المنافسات، فاز بهما لاعبان من البلد المستضيف. 

انتهی**2054

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