لاعب إيراني يحرز الميدالية البرونزية ببطولة آسيا للدراجات الهوائية

وخاض الإيراني سباق الـ 200 متر، ضمن بطولة كأس آسيا للدراجات الهوائية التي تستضيفها ماليزيا، حيث احرز الميدالية البرونزية وحل ثالثا في هذه البطولة.

يذكر ان المركزين الاول والثاني، لهذه المنافسات، فاز بهما لاعبان من البلد المستضيف.

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