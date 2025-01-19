لاعب إيراني يحرز الميدالية البرونزية ببطولة آسيا للدراجات الهوائية

وخاض الإيراني سباق الـ 200 متر، ضمن بطولة كأس آسيا للدراجات الهوائية التي تستضيفها ماليزيا، حيث احرز الميدالية البرونزية وحل ثالثا في هذه البطولة.
يذكر ان المركزين الاول والثاني، لهذه المنافسات، فاز بهما لاعبان من البلد المستضيف.
انتهی**2054
طهران/19 کانون الثاني/ینایر/ارنا-احرز الدراج الإيراني "حسين دلفي"، الميدالية البرونزية ببطولة آسيا للدراجات الهوائية المقامة في مالیزیا.
وخاض الإيراني سباق الـ 200 متر، ضمن بطولة كأس آسيا للدراجات الهوائية التي تستضيفها ماليزيا، حيث احرز الميدالية البرونزية وحل ثالثا في هذه البطولة.
يذكر ان المركزين الاول والثاني، لهذه المنافسات، فاز بهما لاعبان من البلد المستضيف.
انتهی**2054
تعليقك