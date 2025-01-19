١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85724254
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وزير روسي يدعو الى زيادة التبادل التجاري مع ايران

١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٤٧ م
رمز الخبر: 85724254
وزير روسي يدعو الى زيادة التبادل التجاري مع ايران

طهران / 19 کانون الثاني / ینایر / ارنا - وصف وزير المالية الروسي "انطون سيلفانوف"، حجم التبادل التجاري بين طهران وموسكو، قليل جدا، مما يستدعي العمل على زيادته بما يليق والمستوى الحالي للعلاقات الثنائية.

وافادت "ارنا"، نقلا عن وكالة "تاس" الاخبارية، ان سيلفانوف اكد خلال تصريح له اليوم، بان تحقيق نمو في التبادل التجاري بين ايران وروسيا، مسؤولية رئيسية لكلا البلدين.   

يأتي ذلك في ضوء توقع اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين ايران وروسيا، والذي تم بواسطة رئيسي البلدين في قصر الكرملين بموسكو يوم الجمعة 17 كانون الثاني / يناير الحالي.

هذا الاتفاق يتضمن مجالات التعاون الثنائي جميعا، ويضع افاقا واضحة وجديدة لتعاون البلدين في مجالات الدفاع ومكافحة الارهاب والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

انتهى ** ح ع

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