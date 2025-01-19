اللواء باقري يصل الى باكستان

وافادت "ارنا"، بان زيارة اللواء باقري الحالية إلى إسلام آباد، جاءت تلبیة لدعوة القائد العام للجيش الباكستاني، الفريق "سيد عاصم منير".

وكان في استقبال رئيس هيئة الاركان الإيرانية والوفد رفيع المستوى المرافق له، بقاعدة نورخان الجوية في إسلام آباد، "رضا أميري مقدم" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، والعقيد "محمد شهابي" الملحق العسكري الإيراني في باكستان، الى جانب اللواء "حسن ختّك" نائب قائد الجيش الباكستاني للشؤون اللوجستية، واخرين من كبار القادة العسكريين في هذا البلد.

ومن المقرر أن يتناول اللواء باقري، خلال مباحثاته على امتداد هذه الزيارة، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين طهران وإسلام آباد، مضافا الى توسيع التعاون الحدودي المشترك، ومكافحة الإرهاب، ومناقشة التطورات الإقليمية والعالم الإسلامي.

كما سيجتمع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مع الرئيس الباكستاني "عاصف علي زرداري"، ورئيس الوزراء "شهباز شريف"، ووزير الدفاع "خواجة محمد آصف.

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