وزير خارجية العدو : الصفقة مع “حماس” تكلف "إسرائيل" ثمنا باهظا

وادعى "ساعر" أن "إسرائيل ملتزمة بتحقيق جميع أهداف حربها ضد حماس، بما في ذلك تفكيك قدراتها الحكومية والعسكرية"؛ مقرا في الزقت نفسه بأن "إسرائيل لم تنجح في التخلص من حماس".

وزعم وزير خارجية العدو بقوله : إذا كان المجتمع الدولي يريد وقف إطلاق نار دائم، فلابد أن يشمل ذلك تفكيك حماس كقوة عسكرية وإيجاد كيان حاكم في غزة؛ على حد تعبير وزير خارجية الاحتلال.

وتابع، أن "وقف إطلاق النار مؤقت وأن هدنة أكثر ديمومة لن يتم التفاوض عليها إلا بدءا من اليوم الـ 16 من الاتفاق"؛ وقال : "آمل أن نتوصل إليها، لكنها ليست في أيدينا بعد.

وأضاف ساعر : أولا وقبل كل شيء، نحن ملتزمون بإطلاق سراح جميع مختطفينا (الأسرى بغزة)، ولكن من الواضح أن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ليس شيئا تلقائيا.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/القدس العربي





