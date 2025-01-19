ممثل حركة حماس في لبنان : النصر ما كان ليحصل لولا الثبات الأسطوري للمقاومة وشعبها

وأضاف عبد الهادي في تصريح لقناة المیادین، اليوم، ان ماحدث "هو إنجاز بكل ما للكلمة من معنى وقد بدأنا مرحلة جديدة ولها ما بعدها".

وتابع القيادي في حركة حماس : المقاومة ستبني مع شعبها على الإنجازات الاستراتيجية التي حققتها معركة "طوفان الأقصى".

في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عبر بيان له اليوم الأحد، أنه بدأ في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية، وفق خطة حكومية، لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة؛ مبينا، أنّ "البلديات شرعت في إعادة فتح وتأهيل الشّوارع"، بُعيد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ صباح اليوم.

وأكّد المكتب الحكومة في غزة، أنّ "الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل، وفقاً للخطة الحكومية لتطبيق الإجراءات كافة التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي".

كما اهاب بالشعب الفلسطيني، ان يتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة الصادرة عن الإعلام العبري أو الإعلام المعادي، وايضا "الحذر أثناء التنقّل بين المناطق والمحافظات".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / الميادين