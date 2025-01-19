صنعاء : اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعد انتصارا لفلسطين ومجاهدي فصائل المقاومة

وأكد المجلس السياسي الأعلى في "حكومة التغيير والبناء" اليمنية وعاصمتها صنعاء، عبر بيانه الصادر اليوم الأحد، بأن "ثبات المقاومة الفلسطينية، رغم التضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة، أحرز هذا النصر المؤزر على الكيان الصهيوني، حيث أسقط كل الأهداف المعلنة من قِبل كيان العدو الصهيوني، برئاسة المجرم نتنياهو، الذي يجر أذيال الهزيمة على كل المستويات، ولم تسعفه الآلاف من مجازر الإبادة، التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ونجم عنها ما يزيد عن 46 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

وعبَّر المجلس عن أحر التعازي لذوي الشهداء الكرام في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وإيران، الذين ارتقوا على طريق القدس، مباركا للأسرى المحررين وذويهم الخروج القريب بعون الله تعالى وفضله، وبتضحيات وصمود المجاهدين الأبطال.

كما أكد "ثبات موقف الجمهورية اليمنية الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى التحرير والانعتاق من الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يحتل أرض فلسطين، ويدنس مقدساتها الإسلامية، بكافة أشكال الدعم والإسناد، المطلوبة واللازمة".

وأشاد المجلس السياسي الأعلى في اليمن، بدور "القوات المسلحة والشعب اليمني العظيم المساند والداعم لفلسطين دون توقف".

ونوّه البيان بالعمليات البطولية والنوعية لكل جبهات الإسناد والمقاومة في لبنان والعراق، ودورها في المعركة، رغم كل التضحيات؛ مشيدا بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وإسناد جهود الشعب الفلسطيني للتحرر والانعتاق من الاحتلال.

وتابع المجلس، أن "موقف اليمن انطلق من الموقف الديني والإنساني والمبدئي والأخلاقي بهدف دعم الشعب الفلسطيني وإيقاف المجازر بحقه".

وفي الختام، شدد هذا البيان على، أن "الجمهورية اليمنية ستظل تراقب التزام الكيان الصهيوني الغاصب بتنفيذ الاتفاق، الذي دخل حيِّز التنفيذ، صباح اليوم، وأن القوات المسلحة اليمنية ستكون في حالة مواكبة واستعداد وجهوزية مستمرة في حال طرأ أي مستجد؛ لمواصلة دورها في إسناد الشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة".

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المصدر/وكالة سبأ الإخبارية