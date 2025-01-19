١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85724365
T T
٠ Persons

سمات

في تصريح لمراسل "ارنا" من اسلام اباد؛

اللواء باقري : التنسيق بين ايران وباكستان في الصعيدين الاقليمي والدولي سيتعزز

١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٢٦ م
رمز الخبر: 85724365
اللواء باقري : التنسيق بين ايران وباكستان في الصعيدين الاقليمي والدولي سيتعزز

طهران / 19 کانون الثاني / ینایر / ارنا - نوّه رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، بمسار التعاون العسكري والامني المتنامي بين ايران وباكستان؛ قائلا : ان البلدين تجمع بينهما مواقف مشتركة في معظم الحالات، واكد بان "هذا التنسيق سيتعزز في الصعيدين الاقليمي والدولي".

وفي تصريح لمراسل "ارنا" من اسلام اباد، مساء اليوم الاحد، اضاف اللواء باقري : لقد مررنا باحداث اقليمية كثيرة خلال العام الاخير؛ اي في منطقة غرب اسيا الحساسة التي تضم البلدين المسلمين ايران وباكستان.

ومضى الى القول : طهران واسلام اباد، لديهما اتصالات واسعة مع بعضهما الاخر، كما تجمع بيننا مواقف مشتركة حيال معظم القضايا؛ مؤكدا بانه سيجري في هذه الزيارة مشاورات حول القضايا الاقليمية مع الجانب الباكستاني، للعمل معا وبنحو منسق قبال المحافل الدولية المختلفة.  

واعرب رئيس الاركان الايرانية عن ارتياحه، قائلا : ان العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية، شهدت نموا خلال السنوات الاخيرة، حيث توصل الجانبان الى اتفاقات جيدة.

واوضح : ايران لديها حدود مشتركة وممتدة مع باكستان، وكلا البلدين يبذلان جهودا متزامنة بهدف معالجة القضايا الامنية والعمل المشترك لتعزيز اواصر المودة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين اهالي المناطق الحدودية.

واردف : ان اهمّ القضايا التي ستُطرح خلال هذه الزيارة، تتعلق بالحدود المشتركة وتوسيع العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية.

كما لفت اللواء باقري، بأن ايران وباكستان لديهما اتفاقات ثنائية في مجالات التدريب العسكري والعمليات والمناورات؛ ونحن سنبذل الجهود على امتداد هذه الزيارة من اجل توسيع هذه الاواصر.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .