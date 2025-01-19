اللواء باقري : التنسيق بين ايران وباكستان في الصعيدين الاقليمي والدولي سيتعزز

وفي تصريح لمراسل "ارنا" من اسلام اباد، مساء اليوم الاحد، اضاف اللواء باقري : لقد مررنا باحداث اقليمية كثيرة خلال العام الاخير؛ اي في منطقة غرب اسيا الحساسة التي تضم البلدين المسلمين ايران وباكستان.

ومضى الى القول : طهران واسلام اباد، لديهما اتصالات واسعة مع بعضهما الاخر، كما تجمع بيننا مواقف مشتركة حيال معظم القضايا؛ مؤكدا بانه سيجري في هذه الزيارة مشاورات حول القضايا الاقليمية مع الجانب الباكستاني، للعمل معا وبنحو منسق قبال المحافل الدولية المختلفة.

واعرب رئيس الاركان الايرانية عن ارتياحه، قائلا : ان العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية، شهدت نموا خلال السنوات الاخيرة، حيث توصل الجانبان الى اتفاقات جيدة.

واوضح : ايران لديها حدود مشتركة وممتدة مع باكستان، وكلا البلدين يبذلان جهودا متزامنة بهدف معالجة القضايا الامنية والعمل المشترك لتعزيز اواصر المودة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين اهالي المناطق الحدودية.

واردف : ان اهمّ القضايا التي ستُطرح خلال هذه الزيارة، تتعلق بالحدود المشتركة وتوسيع العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية.

كما لفت اللواء باقري، بأن ايران وباكستان لديهما اتفاقات ثنائية في مجالات التدريب العسكري والعمليات والمناورات؛ ونحن سنبذل الجهود على امتداد هذه الزيارة من اجل توسيع هذه الاواصر.

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