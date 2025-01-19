قائد الثورة يتحدث مع عائلتي القاضيين الشهيدين رازيني ومقيسة

وقد اقام قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الصلاة مساء الأحد في حسينية "الإمام الخميني (رض)" على جثماني القاضيين الشهيدين حجة الإسلام الشيخ علي رازيني وحجة الاسلام الشيخ محمد مقيسة.

وبعد الصلاة على جثماني الشهيدين رازيني ومقيسة، تحدث قائد الثورة الإسلامية مع عائلتي هذين الشهيدين الجليلين.

وقال سماحته في حديثه مع عائلة الشهيد حجة الإسلام رازيني: رحم الله حجة الاسلام رازيني إن شاء الله. لقد عاش حياة طيبة والحمد لله، وسعى وكافح وبذل الجهود في سبيل الله. قدّر الله تعالى له عاقبة الخير وتحقق له ذلك، طوبى له. يحفظكم الباري تعالى برعايته ان شاء الله.

وفي حديثه مع عائلة الشهيد حجة الإسلام مقيسة قال سماحته: رفع الله درجاته إن شاء الله. لا بد وأنه كان لهم في سجله عمل عظيم، عمل صالح، منحه الله تعالى به شرف الشهادة، طوبى له.

يذكر ان هذين الشهيدين كانا من القضاة البارزين والشجعان وقد استشهدا يوم السبت في مقر عملهما.

انتهى ** 2342