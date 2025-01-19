١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85724496
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حماس تفرج عن 3 أسيرات إسرائيليات.. والاحتلال يتحضر لإطلاق سراح 90 أسيراً فلسطينياً

١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م
رمز الخبر: 85724496
حماس تفرج عن 3 أسيرات إسرائيليات.. والاحتلال يتحضر لإطلاق سراح 90 أسيراً فلسطينياً

طهران / 19 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن 3 أسيرات إسرائيليات، حيث سلّمت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة الأسيرات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا في مدينة غزة ضمن صفقة التبادل.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أنّ الصليب الأحمر في الطريق لاستلام الأسيرات الثلاث من حماس.

في المقابل، أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأحد، باستعدادها للإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقالت في بيانٍ "تلقّت مصلحة السجون قائمة بأسماء السجناء الأمنيين المقرّر إطلاق سراحهم من مختلف السجون ضمن عملية إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم".

وتتضمن اسماء الدفعة الأولى من الأسرى المحرّرين في المرحلة الأولى لعملية التبادل لليوم أسماء 90 من الأسيرات والأطفال".

وذكرت القناة "الـ 14" الإسرائيلية أنه سيتمّ الإفراج عن 77 أسيراً دون 18 عاماً عبر معبر بيتونيا لرام الله خلال ساعات.

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