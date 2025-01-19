عارف: معيشة وصحة المواطنين هما الشغل الشاغل للحكومة

وفي اجتماع عقد مساء الاحد لتنظيم السوق وتوفير السلع اللازمة لشهر رمضان المبارك وايام عيد النوروز (مع بداية العام الايراني الجديد في 21 اذار/مارس) ، اشار عارف إلى إقامة المعارض لتوفير السلع الأساسية والضرورية بشكل مباشر خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وقال: إن إقامة هذه المعارض بالتعاون مع الحكومة وغرفة التجارة والصناعة الإيرانية تساعد على توفير السلع الضرورية ومن شأنها ايضا أن يعزز من قدرة المواطنين على شراء السلع ودعم سبل عيشهم، خاصة الفئات الضعيفة والمحرومة من المجتمع.

واضاف: بالطبع، بالإضافة إلى إقامة هذه المعارض، لابد من مواصلة المراقبة القوية للسوق.

وحضر الاجتماع ، وزراء "الاقتصاد" و"الجهاد الزراعي" و"التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي" و"الصناعة والتعدين والتجارة" و"الثقافة والإرشاد الإسلامي" ومحافظ البنك المركزي وأمين مجلس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية ومسؤولو الجهات ذات الصلة.

وأشار وزير الصناعة والتعدين والتجارة إلى عقد اجتماعات دورية لأمانة مقر تنظيم السوق بهذه الوزارة لمراقبة سوق السلع الأساسية والمختارة، وكذلك الإشراف على استمرارية توريد السلع الداخلة إلى السوق وتنظيم المعارض للتوريد المباشر للسلع بالتعاون مع غرفة التجارة الإيرانية لمراقبة وتوريد وتوزيع السلع في البلاد.

كما أعلن وزير الجهاد الزراعي عن تشكيل لجنة خاصة في هذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الأخرى ذات العلاقة لتوفير المواد الأساسية للمواطنين وتوزيعها بشكل هادف في الأسواق ووضع آلية لتوفير هذه السلع خلال فترة الأيام الأخيرة من العام وشهر رمضان المبارك.

انتهى ** 2342