حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

في الأثناء، أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا.

وسرعان ما ذكرت مصادر للجزيرة أن الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وصلت بيتونيا غرب رام الله.

وكانت حركة حماس قد أطلقت سراح 3 أسيرات إسرائيليات -الأحد- في أول أيام وقف إطلاق النار بقطاع غزة تطبيقا للاتفاق الذي يقضي بأن تفرج "إسرائيل" عن 90 أسيرا.

وتضم لائحة أسماء الأسرى الفلسطينيين -التي حصلت عليها الجزيرة- 69 امرأة و21 طفلا، من بينهم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية.

وبحسب لائحة الأسماء، فإن جميع الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما تضم اللائحة أسماء صحفيات وناشطات.

ومن أبرز أسماء الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن -اليوم- القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، وكذلك عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات.

ومن بين الأسيرات أيضا شقيقتا صالح العاروري النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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