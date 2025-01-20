الحكومة تبحث في سبل جذب السياح الاجانب وازالة العقبات القائمة

وعقد اجتماع مجلس الوزراء ، مساء الأحد، برئاسة الدكتور مسعود بزشكيان، وتم خلاله استعراض أداء ونشاطات الأجهزة التنفيذية والقضايا الراهنة في البلاد.

وفي هذا الاجتماع، بالإضافة إلى طرح القضايا والمناقشات المتعلقة بالوزارات من قبل الوزراء، قدّم وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية تقريراً مفصلاً عن آخر أوضاع السياحة والسياح الأجانب في إيران، والمشاكل والعقبات وكذلك سبل جذب السياح، وخاصة من بلدان حضارة النوروز، ودول الخليج الفارسي، والدول المجاورة الأخرى، وتمت مناقشة التقرير وتبادل الآراء حوله.

وفي الاجتماع ايضا، وافق مجلس الوزراء على مقترحات الإصلاح بشأن هيكل ومهام وصلاحيات هيئة شؤون الرعايا والمهاجرين الاجانب في البلاد.

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