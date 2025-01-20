اللواء باقري: التطورات الأخيرة في غزة هي بداية المتاعب للصهاينة واعتلاء الإسلام

وقال اللواء "محمد باقري" خلال لقائه مع مسؤولين وموظفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سفارة بلادنا بإسلام آباد: إن الأحداث التي شهدتها الأشهر الـ 15 الماضية تعتبر نقطة تحول كبرى في المنطقة والعالم الإسلامي، وجبهة المقاومة.

وأضاف: إن هذا الحادث أوصل الکیان الصهيوني إلى حافة الهاوية رغم الخسائر البشرية والمادية المؤلمة ولقد استنفر عالم الاستكبار لمساعدة هذا الکیان المزيف ضد محور المقاومة والمقاتلين الفلسطينيين.

وقال إن قوى المقاومة الفلسطينية، بقدراتها الداخلية ورغم الحصار الكامل نجحت في بناء معدات دفاعية في عمق الأرض وتمکنت من مهاجمة الکیان الصهيوني لكن الکیان الغاصب وداعمیه قتلوا بوحشية شعب غزة الأعزل، من النساء والأطفال إلى الكبار والصغار.

وتابع قائلا: اليوم فُرض وقف إطلاق النار على الکیان الصهيوني. واعترف مسؤولون أميركيون وأوروبيون لبعض زعماء المنطقة أنه لولا مساعدتهم لانهار الکیان الصهيوني.

نحن نسعى بجدية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع باكستان

وعن أهداف زيارته الرسمية لباكستان قال اللواء باقري: إن حماية حدود إيران وباكستان تحتاج إلى المزيد من القوة لأن الأعداء يحاولون استغلال حدودنا بشكل سيء، و من هذا المنطلق نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق.

وأضاف: بدأنا أعمال إغلاق الحدود المشتركة وتم تفعيل عدد من الأسواق الحدودية ومن المهم تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد اللواء باقري: على إيران وباكستان التعاون بشكل أكبر ضد العناصر والجماعات الإرهابية والانفصالية من أجل تعزیز الأمن.

وقال: سنجري محادثات مع نظرائنا الباكستانيين في مجالات التعليم والاستخبارات والمناورات والدفاع، وسنواصل هذا التعاون والتنسيق بشكل جدي مع الجانب الباكستاني.

یذکر أنه وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء "محمد باقري" على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس الاحد؛ لمواصلة الجهود الهادفة الى تعزيز التعاون بين البلدين.

وافادت "ارنا"، بان زيارة اللواء باقري الحالية إلى إسلام آباد، جاءت تلبیة لدعوة القائد العام للجيش الباكستاني، الفريق "سيد عاصم منير".

وكان في استقبال رئيس هيئة الاركان الإيرانية والوفد رفيع المستوى المرافق له، بقاعدة نورخان الجوية في إسلام آباد، "رضا أميري مقدم" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، والعقيد "محمد شهابي" الملحق العسكري الإيراني في باكستان، الى جانب اللواء "حسن ختّك" نائب قائد الجيش الباكستاني للشؤون اللوجستية، واخرين من كبار القادة العسكريين في هذا البلد.

ومن المقرر أن يتناول اللواء باقري، خلال مباحثاته على امتداد هذه الزيارة، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين طهران وإسلام آباد، مضافا الى توسيع التعاون الحدودي المشترك، ومكافحة الإرهاب، ومناقشة التطورات الإقليمية والعالم الإسلامي.

كما سيجتمع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مع الرئيس الباكستاني "عاصف علي زرداري"، ورئيس الوزراء "شهباز شريف"، ووزير الدفاع "خواجة محمد آصف.

وهذه الزيارة هي الزیارة الثالثة لللواء" محمد باقري" لباكستان، حيث كان قد زار هذا البلد مسبقا في 16 تموز/يوليو 2018 و في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2021.

وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير قد التقى اللواء باقري اواسط شهر تموز/يوليو من العام الماضي،خلال زيارة رسمية له إلى طهران.

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