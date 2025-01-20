المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية الايرانية يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

وتوجه المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية الايرانية "محمد جواد ظريف" الى سويسرا صباح اليوم بدعوة رسمية من المنتدى الاقتصادي العالمي للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الخامس والخمسين ( دافوس 2025).

وبالاضافة الى مشاركة ظريف في برامج القمة وفي الموائد المستديرة المقررة حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، فمن المقرر ايضا ان يكون محادثة مع مقدم البرامج فريد زكريا في قناة "سي إن إن" الامريكية في إحدى الجلسات الرئيسية للمنتدى.

هذا، وتنطلق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي ( دافوس 2025) في دورته الـ55، يوم الاثنين تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، وانقسام عالمي.

يحمل البرنامج المنعقد بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في العالم، آمال وتطلعات جديدة أكثر من 300 جلسة، يتم بث 200 منها مباشرة إلى جمهور عالمي، بهدف تسريع التقدم ومعالجة التحديات العالمية الكبرى .

انتهى**ر.م