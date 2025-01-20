"وول ستريت جورنال": حماس ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها

وأضافت: إن حماس ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها"، وأوضحت "لا تهديد لمكانة حماس في غزة حتى لو تم استبعادها من أي حكومة محلية مستقبلية".

انتهی**1426