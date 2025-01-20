٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٤ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85724767
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"وول ستريت جورنال": حماس ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها

٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٤ ص
رمز الخبر: 85724767
"وول ستريت جورنال": حماس ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها

طهران/ 20 كانون الثاني/يناير/ارنا- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه مع بدء وقف إطلاق نار "هش" في غزة لم تحقق "إسرائيل" هدفها الأساسي من الحرب وهو تدمير حماس، وفق تعبيرها.

وأضافت: إن حماس ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها"، وأوضحت "لا تهديد لمكانة حماس في غزة حتى لو تم استبعادها من أي حكومة محلية مستقبلية".

انتهی**1426

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