"وول ستريت جورنال": حماس ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها

وأضافت: إن حماس ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها"، وأوضحت "لا تهديد لمكانة حماس في غزة حتى لو تم استبعادها من أي حكومة محلية مستقبلية".
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طهران/ 20 كانون الثاني/يناير/ارنا- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه مع بدء وقف إطلاق نار "هش" في غزة لم تحقق "إسرائيل" هدفها الأساسي من الحرب وهو تدمير حماس، وفق تعبيرها.
وأضافت: إن حماس ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها"، وأوضحت "لا تهديد لمكانة حماس في غزة حتى لو تم استبعادها من أي حكومة محلية مستقبلية".
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