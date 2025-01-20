بزشكيان: الجمهورية الاسلامية الايرانية ضحية الارهاب

عقد اليوم الاثنين اجتماع رئيس وأعضاء مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي واللجنة المركزية لإحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية بحضور الرئيس مسعود بزشكيان.

وفي هذا الاجتماع، أشار الرئيس الايراني الى أنه في كل يوم يقف فيه الإنسان في وجه الظلم فهو يوم الله، قائلا:" منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن، قدمنا العديد من الشهداء وضحايا الإرهاب ودائما ما اغتال الأعداء قادتنا وعظماؤنا ونخبنا لمنع انطلاقة هذه الثورة ونجاحها".

الجمهورية الاسلامية الايرانية ضحية الارهاب

واعرب بزشكيان عن تعازيه باستشهاد القاضيين حجة الإسلام رازيني وحجة الاسلام مقيسة، معتبرا ان استشهاد هذين القاضيين هو دليل على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دائما ضحية الارهاب.

ومضى يقول :""إن المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وداعموه بحق النساء والأطفال في مساحة غزة الصغيرة هي أيضا نموذج للإرهاب، في حين يتهموننا بدعم الإرهاب".

وبمناسبة انتصار المقاومة الاسلامية حماس في غزة، هنأ الرئيس الايراني اهل غزة على هذا الانتصار، مؤكدا على انهم وقفوا بكل قوة وكرامة أمام الكيان الصهيوني وحققوا هذا الإنجاز العظيم، وعلموا الدول الأخرى كيفية الصمود ومواجهة الإرهاب.

انتهى**ر.م