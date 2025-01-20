سموتريتش: سأُسقط الحكومة إذا تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع غزة

وخلال مقابلةٍ مع إذاعة "كان" العبرية قال سموتريتش في تصريحات وصفها الإعلام الإسرائيلي بالمثيرة للجدل، إن صفقة تبادل الأسرى مع حماس هي خطأ كبير واعتبر ما حصل بمثابة رسالة مفادها ان "من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي.

وأشار سموتريتش، الذي صوت ضد الصفقة في "الكابينت"، إلى إن الصفقة الحالية هي ذاتها التي عرضت في تموز/يوليو الماضي، معرباً عن مخاوفه من عودة قيادات حماس إلى شمال غزة حيث قال: لا شيء يمنع محمد السنوار من العودة.

كما وجه انتقادات لاذعة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، واصفاً سياساته بأنها "توجه يساري تقدمي" ومشدداً على أنه "لا يمكن هزيمة حماس من دون السيطرة على غزة بالكامل".

وفيما يتعلق بفترة ما قبل الحرب، أقر سموتريتش بمسؤوليته عن "عدم تغيير سياسة الجيش خلال الأشهر العشرة التي سبقت الحرب"، مؤكداً أنه كان عليه إسقاط الحكومة في وقت سابق، بسبب "تخاذلها في ردع حماس".

وكان وزير "الأمن القومي" للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعلن استقالته، أمس الاحد، من حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي وصفه بـ"المشين".

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