صنعاء: اتفاق غزة، انتصار لفلسطين وسنراقب التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه

وفي بيان امس الأحد، أشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن إلى إن الجمهورية اليمنية ستراقب التزام الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ صباح امس الاحد.

وأضاف: إن القوات المسلحة اليمنية ستكون في حالة مواكبة واستعداد وجاهزية مستمرة في حال طرأ أي مستجد لمواصلة دورها في إسناد الشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة.

كما أشاد المجلس السياسي في صنعاء، بدور القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني العظيم المساند والداعم لفلسطين من دون توقّف.

ونوه بالعمليات البطولية والنوعية لكل جبهات الإسناد والمقاومة في لبنان والعراق ودورها في المعركة رغم كل التضحيات.

وتابع: نشيد بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وإسناد جهود الشعب الفلسطيني للتحرر والانعتاق من الاحتلال.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" حيز التنفيذ امس الأحد الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت غ)، معيداً الأمل بإنهاء العداون الإسرائيلي وحرب الإبادة التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 15 شهراً، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى وشردت ملايين الغزيين.

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