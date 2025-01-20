رئيس السلطة القضائية: العدو يسعى لإشاعة الفتن وزعزعة الامن في البلاد

وخلال اجتماع مجلس القضاء الايراني الاعلى، قدم رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي" التهاني والتعازي باستشهاد اثنين من كبار قضاة المحكمة العليا حجة الإسلام رازيني وحجة الاسلام مقيسة، مشيدا بسيرة وخدمات الشهيد القاضي حجة الاسلام رازيني في السلك القضائي.

و أضاف بأن الشهيد رازيني لم يكن لديه أدنى تسامح في مواجهة المستكبرين والظالمين والمخلين بأمن الناس والوطن، ولم يسمح لنفسه بأقل قدر من التردد في تطبيق الشرائع والحدود الإلهية، ولم يخجل من إلقاء اللوم على المخطئين.

ولفت حجة الاسلام ايجئي الى ان الشجاعة وعدم الخوف من لوم اللائمين والاجتهاد والمثابرة في تطبيق القانون والعدالة، هي سمات ينبغي أن تتجلى وتتبلور في كل القضاة لإحقاق الحق ونيل المجرمين قصاصهم.

ومضى رئيس السلطة القضائية بالقول،كان الشهيد القاضي رازيني يتمتع بالابداع والمبادرة وتولى قضايا مهمة أثناء توليه منصب المدعي العام في طهران في فترة الثمانينات.

وتابع حجة الاسلام ايجئي بالقول ان الشيهد رازيني واثناء توليه القضاء للقوات المسلحة قام وبروح المبادرة والتحول التي تحلى بها، بتنسيق الدوائر المتعلقة بالشؤون القضائية للقوات المسلحة، كما انه احدث تطورات ايجابية أثناء توليه مسؤولية كلية العلوم القضائية، في المنهج والكتب المدرسية لهذه الكلية واستقطب أساتذة مخضرمين بارزين للتدريس في هذه الكلية.

واضاف رئيس السلطة القضائية بأن الشهيد القاضي رازيني كان أيضا مصدرا للخدمات المبتكرة والتحويلية خلال فترة عمله في وزارة العدل في طهران، بحيث قام على سبيل المثال بتحديد بعض القضايا العالقة والقديمة وعمل جاهدا على تشكيل مجمعات قضائية متخصصة، وتعامل بلباقة وحكمة مع القضايا المهمة والهامشية ايضا.

وبيّن أن الشهيد رازيني لعب دورا بارزا في صياغة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية في أي منصب كان يشغله، بما في ذلك في محكمة العدل الإدارية والوكيل القانوني للقضاء، بالاضافة الى تناوله خلال تواجده في النيابة العامة والمحكمة الدينية الخاصة بعض القضايا الخطيرة والحساسة، موضحا انه وبشكل عام، لعب الشهيد رازيني دورا في الحالات الثقيلة والمعقدة وأحيانا الجانبية لفترة طويلة ولم يفقد صبره أبدا وكانت عائلته صبورة جدا على طول الطريق.

كما اشاد رئيس السلطة القضائية بشخصية الشهيد القاضي مقيسة أيضا، الذي كان يتمتع بشخصية رزينة وصريحة، و خاض كافة المهام والمناصب القضائية، وكغيره من قضاة المنظومة القضائية الشرفاء، خلال أكثر من 40 عاما من الخدمة القضائية، بكل شفافية وموضوعية رغم توليه بعض القضايا الثقيلة والمعقدة.

العدو يسيء تمثيل القيم في عيون الشباب

ولفت حجة الاسلام ايجئي الى ان العدو في هذه الأيام يسيء تمثيل القيم في عيون الشباب ويعلن باستمرار عن تدمير جبهة المقاومة، في حين أن المؤمنين بالنظام والثورة لديهم اعتقاد راسخ بأن انتصار الحق وانتصار جبهة المقاومة أصبح أقرب مما كان عليه في الماضي.

وتابع بالقول، إن وضع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وحلفائهم في المنطقة دليل على ذلك؛ فقبل عملية طوفان الأقصى كان الصهاينة يفكرون في تبييض صفحتهم الإجرامية وكانوا يتفاوضون مع بعض الدول العربية للتطبيع، أما الآن فقد اصبح الكيان الأكثر مكروها في المنطقة والعالم.

العدو يسعى لاشاعة الفتن وزعزعة الامن

واشار رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي" الى مؤامرات الاعداء المستمرة، مؤكدا على ضرورة اخذ الحيطة والحذر لان العدو يسعى بشكل جدي لاشاعة الفتن وزعزعة الامن في البلاد بشتى الطرق، موضحا انه لا ينبغي نسيان جهود وخدمات وتضحيات الأجهزة الأمنية التي تعمل باخلاص ليلا و نهارا لإحباط مؤمرات الاعداء، بسبب بعض القضايا التي تطرأ.

انتهى**ر. م