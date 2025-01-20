وزیر العلوم : إيران قادرة على تقديم خدمات استشارية تكنولوجية

وفي تصريحه خلال اجتماع رؤساء واحات العلوم والتقنية الیوم الاثنین، أشار سمائي صراف إلى زيارته الأخيرة للعراق، مبينا : إن مسؤولي التعليم العالي والتكنولوجيا العراقيين يريدون إنشاء حدائق علمية وتكنولوجية مشتركة؛ وقد أصبح بإمكاننا اليوم توفير خدمات استشارية في المجالات التقنية للحكومة العراقية.

وأضاف : يمكن المباشرة في هذه الخدمات بدءا بالاستشارات القانوية؛ مبينا ان وزارة العلوم والابحاث تستطيع، بفضل وجود قوانين مناسبة، تذليل العراقيل القانونية وصولا الى تطوير حدائق العلوم والتكنولوجيا في البلاد؛ مردفا نحن لدينا خبرات كافية في هذا المجال.

كما أعلن وزير العلوم الايراني، أنه بناء على مذكرة تفاهم المبرمة بين إيران والعراق، سيتم بحلول العام المقبل (الايراني - سبدا في 21 اذار / مارس 2025م) إنشاء فروع لثلاث جامعات ايرانية وهي جامعة طهران، وجامعة شريف للتكنولوجيا، وجامعة فردوسي بمشهد المقدسة (شرق ايران)، داخل العراق.

انتهی**2054 / ح ع **