جامعة إيلام الإيرانية توقع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي مع 8 جامعات عراقية

وأفادت وكالة "إرنا" اليوم الاثنين، نقلا عن العلاقات العامة بجامعة إيلام، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الجامعة "طاهر علي محمدي" ورؤساء 8 جامعات عراقية، بما يشمل "ميسان"، و"ديالي"، و"ذي قار"، و"كوفة"، و"كربلاء"، و"القاسم الخضراء"، و"الشطرة"، و"المثنى".

وورد في هذا القرير، ان حفل توقيع مذكرات التفاه هذا، نظّم على هامش فعاليات "أسبوع العلوم الإيراني والعراقي" في جامعة الزهراء (س) بمدينة كربلاء المقدسة.

وفي تصريح له خلال مراسم توقيع هذه المذكرة، أن "الدبلوماسية العلمية تعد من أهم برامج جامعتنا"؛ لافتا الى أن "التواصل مع الجامعات العراقية المرموقة يأتي في إطار توسيع الدبلوماسية العلمية لهذه الجامعة الإيرانية".

واعتبر علي محمدي، أن الهدف من توقيع هذه المذكرة مع الجامعات العراقية هو إفادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة من قدرات هذه المذكرة، معربا عن أمله في أن يتمكن الجانبان من تنفيذ بنود هذه المذكرة.

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