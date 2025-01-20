مصدر قضائي : القبض على خلّية تكفيرية – سلفية في محافظة كرمانشاه غربي البلاد

واوضح "امير فضي"، مصرحا لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : ان الجهات الاستخباراتية في محافظة كرمانشاه، استطاعت من خلال عملية رصد لتحركات احدى الخلايا المتطرفة السلفية في مدينة "سربل ذهاب"، الكشف عن هوية عناصرها وملاحقتهم.

وفيما لم يذكر عدد الارهابيين الذين وقعوا في قبضة القوات الامنية، اكد "فيضي" بانه تم عبر التنسيق مع السلطات القضائية، القبض على جميع اعضاء هذه الخلية الكبيرة.

وتابع المسؤول القضائي في كرمانشاه : ان الشبكات السلفية المتطرفة تعمل، من خلال نشر الشائعات الواسعة، على تأجيج الخلافات المذهبية وبالتالي تجنيد عناصر لها من الناشئين والشباب؛ وبما يستدعي من الأسر ان تتحلى باليقظة قبال هذا المخطط ومراقبة تحركات أبنائها حتى لا يقعوا في فخ تلك الخلايا.

وشدد فيضي بالقول : ان منظومة القضاء في مدينة سربل ذهاب عازمة على التصدي، بقوة، للشبكات السلفية التكفيرية، ولن تتسامع في التعامل مع اعضائها اطلاقا.

انتهى ** ح ع