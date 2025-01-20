الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار مع لبنان

وتراجعت قوة من الجيش اللبناني، مؤلّفة من 7 آليات مدرّعة، بعد أن كان مقرّراً أن تدخل بلدة طلوسة، إذ فوجئت بساتر ترابي وبقوات الاحتلال المتوغّلة داخل البلدة، اليوم الاثنين.

وبحسب ما نقلته الميادين في جنوبي لبنان، قطعت دبابة "ميركافا" الطريق في وادي السلوقي إلى طلوسة وبلدة بني حيّان، بينما نفّذت قوات الاحتلال عملية تمشيط في الوادي.

بدورها، اقتربت قوات تابعة لـ"اليونيفيل" من الدبابة الإسرائيلية المتمركزة في وادي السلوقي.

كذلك، دهمت 3 دبابات وجرافات "إسرائيلية" حي الدبش في ميس الجبل، في حين فجّرت قوات الاحتلال منازل في البلدة. وفي الحي نفسه، عمد الاحتلال إلى إحراق عدد من المنازل ودمّر إحدى الشاحنات ومعمل حجارة وهدم منشآت مدنية، بحسب ما أفادت به مراسلة الميادين.

واستهدف الاحتلال أطراف بلدة كفرشوبا ومنطقة السدانة في مرتفعات شبعا عبر القصف المدفعي، كما ذكرت مراسلتنا.

ويأتي ذلك بينما يواصل الجيش اللبناني الانتشار في جنوبيّ البلاد، إذ أعلن، أمس الأحد، استكمال وحداته تعزيز التمركز في بلدات عين إبل ودبل ورميش في القطاع الغربي، وبلدتَي بنت جبيل وعيناتا في القطاع الأوسط بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الجيش، في بيان، أنّ تعزيز التمركز حصل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

على الصعيد السياسي، طالب الرئيس اللبناني، جوزف عون الاحتلال بالانسحاب من جنوب لبنان، محذراً من استمرار الخروقات.

وجاء ذلك خلال استقبال عون الأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت؛ وقبل ذلك هذا اللقاء، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اكد ضرورة انسحاب "الجيش" الإسرائيلي بالكامل، وذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة، من القصر الرئاسي اللبناني.

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