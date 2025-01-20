اللواء باقري: ايران تشارك في المناورات البحرية الدولية في باكستان

واضاف اللواء محمد باقري، بعد لقائه وزير الدفاع الباكستاني في برلمان هذا البلد بإسلام آباد مساء الاثنين، في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا": "عقد الوفد العسكري الإيراني اليوم خمسة اجتماعات مفيدة للغاية مع قائد الجيش وقائد القوات الجوية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، والآن كان مع وزير الدفاع الباكستاني".

وتابع: "ناقشنا العديد من القضايا وتوصلنا إلى نتائج مفيدة، ومن أهمها مناقشة تحسين أمن حدود البلدين وتحويل حدودنا إلى طريق للتجارة والازدهار والاستقرار لكلا البلدين الجارين".

وأكد اللواء باقري: أن القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية ناقشت واتخذت قرارات تفصيلية بشأن الحدود والتصدي للإرهابيين، وفي الوقت نفسه تم استعراض تطوير العلاقات بين القوتين المسلحتين في مختلف الأبعاد.

وقال إن باكستان وجهت الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في مناورات "أمان 25" الدولية التي تستضيفها البحرية الباكستانية، وسوف نلبي هذه الدعوة ونشارك بالمستوى الممكن.

وتابع رئيس أركان القوات المسلحة: تم الاتفاق بين الطرفين أيضاً على حضور باكستان في المناورات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وزيادة التبادلات الحدودية المختلفة.

وقال اللواء باقري ، إنه جرى نقاش مفصل حول القضايا ذات الاهتمام في المنطقة، بما في ذلك أفغانستان، وأكدنا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجانبين.

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