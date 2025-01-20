تخت روانجي: ايران وارمينيا عازمتان على تطوير العلاقات في مختلف المجالات

وكتب تخت روانجي في مدونة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) مساء الاثنين: رحبت اليوم في طهران بنائب وزير الخارجية الأرميني واهان غوستانيان".

وأضاف: استعرضنا مختلف جوانب العلاقات القوية بين البلدين. تتمتع إيران وأرمينيا بعلاقات صداقة تقليدية وتاريخية، وهما عازمتان على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد استقبل ، الاثنين بطهران، نائب وزير الخارجية الأرميني واهان غوستانيان.

وأكد غوستانيان خلال هذا اللقاء أن أرمينيا تولي أهمية خاصة لتطوير وتعميق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات الإقليمية، مؤكدا رغبة أرمينيا في إرساء السلام والأمن في جنوب القوقاز، مشيرا إلى نهج أرمينيا المتمثل في مواصلة سياسة حسن الجوار وتطوير العلاقات الشاملة مع إيران.

من جانبه أكد وزير الخارجية الايراني عزم الحكومة الايرانية على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى العلاقات الجيدة للغاية والتعاون واسع النطاق بين إيران وأرمينيا في مختلف المجالات.

ووصف عراقجي هذه العلاقات بأنها تتماشى مع المصالح المتبادلة للبلدين وكذلك السلام والاستقرار الدائم في جنوب القوقاز، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في إرساء السلام واستمرار الاستقرار والأمن في المنطقة.

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