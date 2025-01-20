وزير الاتصالات الايراني يؤكد على ضرورة الإسراع بعقد اجتماع اللجنة الإيرانية الإندونيسية المشتركة

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني ستار هاشمي، في اللقاء مع السفير الاندونيسي لدى طهران "روني براسيت يوليانتورو"، يوم الاثنين، إلى تاريخ التفاعلات بين البلدين وأعرب عن أمله في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين مع بدء مهام الحكومة الجديدة في اندونيسيا.

وفي هذا اللقاء أشار هاشمي بصفته رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وإندونيسيا إلى جهود وزارة الاتصالات لدفع القضايا المتعلقة باللجنة المشتركة الى الامام ودعا إلى متابعة الوثائق الموقعة سابقًا بين البلدين.

كما أشار إلى مهام وواجبات وزارة الاتصالات، وذكر بعض إنجازات المنصات في مجالات مختلفة مثل إنتاج المحتوى والتجارة الإلكترونية والنقل وإدارة الطاقة الذكية، ووصف هذه المجالات بأنها مناسبة لتبادل الخبرات مع إندونيسيا.

واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ، الخدمات المصرفية الإلكترونية مجالا مناسبا للتعاون بين البلدين، وأضاف: "هذه الخدمات التي يتم تقديمها داخل بلادنا، يتم توسيعها وتقديمها أيضاً في دول البريكس، ونأمل أن نطورها في تفاعل ثنائي".

وتطرق هاشمي أيضا إلى الدور البارز الذي تلعبه إندونيسيا في اطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قائلا: "نحن نعتبر إندونيسيا قوة مؤثرة في هذا الاتحاد ونتوقع أن يتم تطوير التعاون بيننا باستخدام هذه الامكانية".

وفي هذا اللقاء، أشار السفير الإندونيسي الى الإمكانات العالية للتعاون بين البلدين، ووصف تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني والمنصات بأنها مناسبة للتعاون الثنائي، داعيا للمزيد من التواصل بين مراكز البحوث والتعليم بين البلدين.

وأشار "روني براسيت يوليانتورو" إلى التغييرات الحكومية في إندونيسيا كسبب لتأجيل اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، وأكد أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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