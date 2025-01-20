عراقجي يستقبل سفراء ايران في بيروت وكابول وجنيف

واستقبل الوزير عراقجي ، كلا على حدة، مجتبى أماني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان، وعلي رضا بيكدلي القائم بأعمال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أفغانستان، وعلي بحريني سفیر ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في نيويورك، ونائب ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في نيويورك سعادت آقاجاني.

وقدم السفراء تقارير عن مجالات عملهم والتقدم المحرز في علاقات وتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع البلدين لبنان وأفغانستان، فضلاً عن التطورات والبرامج المدرجة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة.

وفي هذه اللقاءات، قدم عراقجي التوصيات اللازمة لمتابعة أهداف وبرامج السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وأكد على بذل البعثات الإيرانية جهوداً أكبر لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع البلدين لبنان وأفغانستان، فضلاً عن توسيع التفاعلات في إطار منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية.

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