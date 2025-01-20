مندوب ايران الخاص في شوؤن افغانستان يجري محادثات مع نظيره الباكستاني

وكتب محمد صادق خان، المندوب الخاص لباكستان في شؤون أفغانستان، في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "استضفت اليوم هاشم اشجع زاده، المدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية والمندوب الإيراني الخاص للشؤون الأفغانية".

وحضر الاجتماع أيضًا رضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى إسلام آباد، ومحمد مدثر تيبو، السفير الباكستاني لدى طهران.

وأضاف صادق خان: "ناقشنا الاوضاع الجيوسياسية الدولية والتحديات الإقليمية التي تواجه البلدين".

وقال المندوب الخاص الباكستاني لشؤون أفغانستان إنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على العمل بشكل مشترك لمعالجة التحديات.

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