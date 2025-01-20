٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85725574
T T
٠ Persons

مندوب ايران الخاص في شوؤن افغانستان يجري محادثات مع نظيره الباكستاني

٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٤ م
رمز الخبر: 85725574
مندوب ايران الخاص في شوؤن افغانستان يجري محادثات مع نظيره الباكستاني

اسلام آباد/ 20 كانون الثاني/يناير/ارنا- التقى المندوب الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون أفغانستان نظيره الباكستاني في اسلام آباد، وتبادل معه وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وكتب محمد صادق خان، المندوب الخاص لباكستان في شؤون أفغانستان، في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "استضفت اليوم هاشم اشجع زاده، المدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية والمندوب الإيراني الخاص للشؤون الأفغانية".

وحضر الاجتماع أيضًا رضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى إسلام آباد، ومحمد مدثر تيبو، السفير الباكستاني لدى طهران.

وأضاف صادق خان: "ناقشنا الاوضاع الجيوسياسية الدولية والتحديات الإقليمية التي تواجه البلدين".

وقال المندوب الخاص الباكستاني لشؤون أفغانستان إنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على العمل بشكل مشترك لمعالجة التحديات.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .