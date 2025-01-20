وزير الاقتصاد الايراني: لا نشعر بالقلق من مجيء ترامب الى السلطة

وأضاف عبد الناصر همتي، في مقابلة خاصة مع قناة خبر (القناة السادسة في التلفزيون الايراني) مساء الاثنين: لدينا خطة لترامب ونعقد عدة اجتماعات بشأن هذا الأمر، ونأمل أن يفكروا بحكمة، والحكومة الاميركية اقرت بنفسها بان الضغوط القصوى لم تفلح، وان هذه الخطة فشلت.

وقال: رغم أن فيروس كورونا الحق اضرارا ومنها في مجال صادرات النفط وبالطبع أوافق على أن الضغوط القصوى سببت مشاكل لشعبنا، ونحن لا نريد أن نتجاهل هذه القضايا، لكننا قمنا با​لتوقعات اللازمة.

واردف همتي: لقد اظهرت بلادنا إرادتها واولئك يريدون أيضًا زيادة الضغوط وأعتقد أنه كما تجاوزنا تلك الفترة من الضغوط في عامي 2018 و2019، سنستمر في القيام بذلك لكن في النهاية، آمل أن يتصرفوا بحكمة ولا يكرروا أفعالهم الماضية.

*توسيع التعاون مع دول المنطقة مدرج على جدول أعمال الحكومة

وفي جزء آخر من حديثه، قال وزير الاقتصاد: لقد تحسنت علاقات ايران الاقتصادية مع جيرانها يوما بعد يوم خلال الحكومة الرابعة عشرة (الحالية)، ومع استمرار هذا الاتجاه، نأمل أن يتحسن الميزان التجاري، وأن توسيع التعاون مع الدول الإقليمية مدرج على جدول أعمال الحكومة."

وأضاف: لقد وسعنا التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة والمجاورة، وهذه هي استراتيجيتنا الاقتصادية، ونحاول تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال ربط اقتصاد إيران بالدول الإقليمية.

وفي هذا الصدد لفت همتي الى المشاركة في اجتماع مجموعة "دي 8" في مصر قبل فترة حيث تم عقد اجتماعات جيدة مع المسؤولين فيها وتقرر توسيع العلاقات الاقتصادية معها، كما اشار الى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع طاجيكستان والذي يمكن رفعه من 380 مليون دولار الى مليار دولار سنويا.

ونوه وزير الاقتصاد الى توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الامد مع روسيا والتي تشكل أساسًا متينًا لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

*السوق الذي توفرها لنا أوراسيا لا يمكن أن تخضع لعقوبات أميركية

وفيما يتعلق بحجم التبادلات التجارية مع الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا، قال وزير الاقتصاد: اليوم يبلغ حجم مبادلاتنا الاقتصادية مع روسيا 4 مليارات دولار، ومحور اهتمامنا هو إقامة التوازن بين صادراتنا مع روسيا حيث إن صادرات روسيا إلى إيران تعادل ثلاثة أضعاف صادرات إيران اليها.

واضاف: المهمة الرئيسية لوزارة الاقتصاد هي زيادة الإنتاج وتوسيع الكعكة الاقتصادية الإيرانية. أنا متفائل بشأن الاتجاه الاقتصادي للبلاد، وقد قمنا بزيادة احتياطيات البلاد الاستراتيجية من الذهب.

* تحقيق نمو إنتاجي بنسبة ثمانية في 8 أمر ممكن من خلال إعطاء الأمور للقطاع الخاص

وقال همتي: "يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نمو بنسبة 8%. ويتعين علينا تحقيق الإنتاجية وزيادتها. وإذا أعطينا العمل للقطاع الخاص فإن الإنتاجية ستزداد تلقائيا".

وأضاف همتي: "القيمة المضافة التي تخلقها الإنتاجية مهمة للغاية ويجب على الحكومة أن تقوم بذلك، وسوف يتحقق ذلك هذا العام".

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