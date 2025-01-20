رئيس الاركان الايرانية يثمن مواقف حكومة وشعب باكستان الداعمة لغزة ولبنان

جاء ذلك خلال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، مساء الاثنين في اسلام آباد مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين الجارين.

وفي هذا اللقاء، أكد الطرفان على أهمية العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين باكستان وإيران، وأكدا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، خلال هذا اللقاء، على أهمية مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة بشكل مشترك، وقال: الإرهاب يشكل تحديًا مشتركًا لكل من إيران وباكستان، وعلى البلدين اتخاذ إجراءات منسقة وفعالة لمواجهتها.

وناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين في مكافحة الإرهاب والتهديدات المشتركة، واكدا ان التعاون الوثيق بين إيران وباكستان في هذا الصدد ويمكن أن يساعد في ضمان الأمن وسيساعد في استقرار حدود البلدين والمنطقة.

وثمن اللواء باقري مواقف حكومة وشعب باكستان القوية في دعم غزة ولبنان.

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