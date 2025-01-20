٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85725611
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مسيّرات القوات البرية تستهدف المواقع المحددة بقنابل "قائم" خلال مناورات الجيش

٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ ص
رمز الخبر: 85725611
مسيّرات القوات البرية تستهدف المواقع المحددة بقنابل "قائم" خلال مناورات الجيش

تايباد / 21 كانون الثاني/ يناير/ارنا- اعلن قائد مجموعة الطائرات المسيرة في القوات البرية للجيش الايراني إن الطائرات المسيرة التابعة لهذه القوات، قامت في المناورات الامنية والهجومية والمتنقلة الجارية في شمال شرق البلاد بتدمير الأهداف بالتزامن معا بقنابل "قائم" من مسافة 12 كيلومترا.

وقال قائد مجموعة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش، على هامش المناورات يوم الاثنين: ان القوات البرية للجيش بامتلاكها تكنولوجيا إنتاج مختلف أنواع من الطائرات المسيرة اصبحت واحدة من القوى الكبرى في مجال الطائرات المسيرة.

وفي إشارة إلى مهمة الطائرة المسيرة "مهاجر 6" في الاصابة النقطوية للاهداف في هذه المناورات، أضاف: ان طائرات القوات البرية المسيرة التابعة للجيش حضرت الى منطقة المناورات بعد قطعها مسافة تزيد عن 200 كيلومتر ، وبعد عملية الرصد والاستطلاع الاستخباراتي وإرسال هذه البيانات إلى مركز السيطرة وقيادة المناورات تمكنت من تدمير الأهداف المطلوبة بالتزامن معها باطلاق قنابل من طراز "قائم" من مسافة 12 كيلومترًا.

انتهى ** 2342

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