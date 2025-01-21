40 عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

وقال مركز “مُعطى” في بيان صحفي ، مساء الاثنين، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وأسفرت عن قتيل و3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتنوعت العمليات ما بين اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، والتصدي للمستوطنين، وخروج مظاهرات.

وفي التفاصيل، أسفر تفجير جيب عسكري تابع لقوات الاحتلال على أطراف بلدة طمون بطوباس عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين، حسب اعتراف جيش الاحتلال.

وتم إطلاق النار على قوات الاحتلال قرب حاجز المربعة في نابلس، وتصدى الشبان للمستوطنين وإلقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وحجارة على مركباتهم قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، كما تصدى الأهالي للمستوطنين وألقوا الحجارة على مركباتهم قرب بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله.

وانطلقت مسيرات جماهيرية في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، احتفالا بخروج الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في طمون بطوباس، وأبو ديس والعيساوية بالقدس المحتلة، ومحيط سجن “عوفر” وبلدتي عابود وعجول برام الله، ويعبد بجنين، وبلدات بيتا وبيت فوريك وأودلا وسبسطية ومدينة نابلس، وتقوع والخضر ببيت لحم، والظاهرية وبيت أمر بالخليل.

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