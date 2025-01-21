٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85725618
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انتشال 137 جثمانًا من رفح منذ وقف إطلاق النار في غزة

٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٣ ص
رمز الخبر: 85725618
انتشال 137 جثمانًا من رفح منذ وقف إطلاق النار في غزة

طهران / 21 كانون الثاني/يناير/ارنا- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الذين انتشل رفاتهم من رفح، جنوب قطاع غزة، إلى 137، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وكان قد استشهد فلسطينيان الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح.

وكان الدفاع المدني أعلن صباح الاثنين، انتشال جثامين 39 شهيدًا من مناطق متفرقة من مدينة رفح، ثم أعلن لاحقا انتشال 58 شهيدا آخرين من نفس المدينة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي، الاثنين، بأن حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 47,035 شهيدًا، إلى جانب 111,091 إصابة بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من انتشال عدد من الضحايا بعد أن كانوا عالقين تحت الأنقاض، مؤكدة استمرار الجهود للوصول إلى بقية المفقودين في المناطق التي تعرضت للقصف.

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