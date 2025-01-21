قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض الحدث الوطني "رواد التقدم"

وتفقد قائد الثورة الإسلامية اليوم معرض أحدث إنجازات وقدرات القطاع الخاص تحت عنوان "رواد التقدم" الذي أقيم في حسينية الامام الخميني (ره) .

وسیستقبل قائد الثورة الإسلامية صباح غد الأربعاء مجموعة من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني (ره).

وسيقدم عدد من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص وجهات نظرهم وآرائهم في هذا الاجتماع.

ومنذ العقد الماضي، تُعقد لقاءات وأحداث سنوية تركز على القطاع الخاص في اقتصاد البلاد بحضور قائد الثورة.

وأشار سماحة آية الله الخامنئي في العام الماضي، إلى أهمية إبلاغ الشعب بتفاصيل هذه الإنجازات، معبرًا عن تقديره للتقدم والقدرات التي حققها هذا القطاع.

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