محسن رضائي : على الدول العربية أن تقدر مقاتلي غزة

وأشار محسن رضائي، في اللقاء عبر الإنترنت مع عدد من نواب مجلس الشوری الإسلامي وأعضاء مجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، إلى التطورات في فلسطين واتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الصهيوني وقال: دعمت أمريكا وبریطانیا وفرنسا والجبهة الغربية، الکیان الصهيوني ودفعت هذا الکیان إلى فرض الحرب على المنطقة مضیفا أن الدول الست التي اشتبكت مع الکیان الصهيوني بعد طوفان الأقصى هي جزء مهم من غرب آسيا.

وأضاف: يقول البعض إنه لو لم تحدث عملیة طوفان الأقصى، لما تعرضت غزة للعدوان وهذا رأي خاطئ وتضمن جزء من اتفاق إبراهيم شن العدوان على غزة ومحور المقاومة، بعد إبرام اتفاق سلام مع الدول العربية وكان الهدف الأول لهجوم الکیان الصهيوني على غزة ومحور المقاومة هو بناء مستقبل لإسرائيل وتثبيت مكانة هذا الکیان المزیف.

وقال رضائي: إن الهدف الثاني هو استعادة قوة الولايات المتحدة والسيطرة على موارد النفط في المنطقة للمنافسة مع الصين ولتكون لها القوة في مستقبل العالم ولقد قال ترامب في حملته الانتخابية إنه يريد أن يجعل أمريكا قوية مرة أخرى، وهذا يدل على أن أمريكا قد ضعفت بالفعل.

وأضاف أن حرب الکیان الصهيوني ضد محور المقاومة التي استمرت 15 شهرًا انتهت بفشل ذریع لهذا الکیان على كافة الجبهات وقد أکد إعلاميون ومحللو الکیان الصهیوني هذه المسألة.

وأوضح: لم يسبق للکیان الصهیوني أن شهد هذا العدد من القتلى والجرحى في أي حرب وتراجع النمو الاقتصادي للکیان من 6% إلى 2% وغادر عدد كبير من الصهاينة، الأراضي المحتلة وأنفق هذا الکیان ما بين 60 إلى 80 مليار دولار، ومن الناحية السياسية، فهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها منظمات دولية مسؤولاً صهيونياً وقد أعلنت عدة دول أنها ستعتقل نتنياهو إذا زار بلادها، وهذا فشل مخزي.

وتابع قائلا: حرکة حماس، باعتبارها المجموعة التي تعرضت لأشد العقوبات والحصار الكامل، كان أداؤها أقوى وأفضل من الکیان الصهيوني في إدارة ساحة الحرب.

وأكد رضائي: الفلسطينيون يقفون إلى جانب فلسطين وفلسطين حية ومستقرة. لكن إسرائيل فشلت في إدارة وقيادة ساحة المعركة، وأحبط الفلسطينيون خطة النيل إلى الفرات بتقديم أكثر من 47 ألف شهيد وعلى الدول العربية أن تقدر المقاتلين الفلسطينيين و أنتساعد في إعادة إعمار غزة دون أي تردد.

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