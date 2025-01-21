النظام المتكامل للقوات البرية الايرانية يجتاز اختباراته الميدانية بنجاح

وفي هذا السياق، اوضح اليوم الثلاثاء، نائب قائد القوات البریة للجیش الایراني العمید "نوذر نعمتي" ان العملية الهجومية للقوات البرية للجيش الايراني اجريت بنجاح في مدينة تايباد الواقعة شمال شرقي البلاد، على شكل عملية جوية وبرية مشتركة بحضور مختلف وحدات القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافاد العميد نعمتي ان القسم الأول من هذه التمارين، تضمن المراقبة المستمرة لمناطق العمليات بمختلف أنواع طائرات الاستطلاع بدون طيار وتنفيذ عمليات هجومية بمختلف أنواع المركبات الجوية الدقيقة الغير مأهولة ( MAVs -Micro air vehicle) التي تصنعها القوات البرية للجيش والصناعات الدفاعية المحلية الايرانية، والتي كانت فقط في مرحلة التقييم الوظيفي من قبل، ولكن في هذا التمرين وصلت إلى مرحلة التشغيل الميداني.

وبالاشارة إلى التدريبات الأولية، بيّن نائب قائد القوات البرية الايرانية ، أن أيا من القوات والمعدات المشاركة في هذا التمرين لم تكن متواجدة في الموقع مسبقا وجميعهم دخلوا منطقة التمرين بشكل عدواني ومتحرك وغادروا مكان العملية بعد الحصول على النتائج المرجوة.كما أن تنفيذ العمليات الليلية والخطف من منطقة العدو تم تصميمه وتنفيذه بطريقة مناسبة جدا.

وراى العميد نعمتي أن العمليات الهجومية والدفاعية للتعامل مع المركبات الجوية الدقيقة أمر مهم ومتميز في هذا التمرين،مشيرا الى انها المرة الأولى يتم فيها تنفيذ عملية طيران للمركبات الجوية الدقيقة الهجومية والدفاعية بأعداد كبيرة وحجم كبير، على مستوى القوات البرية الايرانية .

وصرح انه وفي هذا التمرين، تم استخدام الأسلحة والمعدات التي تتمتع بالقدرات الأربع : بعيدة المدى ،الدقيقة ،الذكية والموجهة نحو الشبكة، مشيدا بقدرات وخبرات النخب المحلية في تصنيع مثل هذه المعدات.

انتهى**ر.م