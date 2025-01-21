وزير الصناعة الايراني يتوجه إلى سلطنة عمان

وسيتوجه "أتابك" إلى هذا البلد غدا الاربعاء 22 ینایر على رأس وفد اقتصادي من مسؤولين حكوميين ومجموعة من التجار ورجال الأعمال ومنتجي القطاع الخاص لحضور الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة للتعاون بين إيران وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني عددا من المسؤولين في مجلس الوزراء ويتشاور معهم على هامش اجتماع لجنة التعاون الإيراني العماني بشأن الاستعدادات للاتفاقية بين طهران ومسقط.

ومن بين الأجندة الأخرى لوزير الصناعة في رحلته إلى مسقط، اللقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين وشرح الأنشطة التنموية للحكومة الرابعة عشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

زيادة حجم التبادل التجاري وإنشاء تسهيلات جمركية وتأشيرات للتجار ورجال الأعمال من الجانبين، والنقل البحري، واستخدام ممر إيران كمركز لنقل منتجات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى أسواق عمان یاتي ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع.

وبحسب المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية"عبد الأمير ربيهاوي" فإن عمان هي أحد الشركاء التجاريين المهمين بين جيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفقا لآخر الإحصائيات، ارتفعت صادرات إيران إلى هذا البلد ب في الشهور الخمسة الاولى من العام الجاري نسبة 35٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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