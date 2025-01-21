نمو التبادلات التجارية بين إيران و أذربيجان بنسبة 20%

وقال "ترفع" في بداية الدورة السادسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان في طهران: كان حجم التجارة بين البلدين في عام 2023 نحو 480 مليون دولار ووصل إلى 580 مليون دولار في عام 2024، مع نمو بنسبة 20٪

و اضاف أن هناك مجالات تفصيلية للتعاون في مجال النقل والبنية التحتية، مما جعل الارتباط الاقتصادي بين البلدين لا ينفصل.

وأشار إلى وجود مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية والنقل، ، بما في ذلك افتتاح وتشغيل جسر أستارا الحدودي، مضيفا أن مشروع بناء جسر "أغبند الجديد" في مراحله النهائية کما یجري تنفیذ ممر "أرس" لربط جمهورية أذربيجان بإيران عبر الطرق والسكك الحديدية.

وقال رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والمواصلات إن حركة المرور جارية على نطاق واسع على الحدود المشتركة لإيران مع أذربيجان ونخجوان.

وأشار إلى مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة قائلا:سيتم خلال اجتماع اليوم مناقشة مختلف القضايا في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والشؤون المصرفية بهدف التوصل إلى حل مشترك.

وفي وقت سابق أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني"عبد الناصر همتي" في لقاء مع نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان: جرت محادثات جيدة حول دور النظام المصرفي في توسيع حجم التجارة بين طهران وباكو ووعد الجانب الأذربيجاني بمتابعة هذا الموضوع ومن المقرر أن نكون على تواصل حتى نتمكن من توسيع حجم التجارة بين البلدين وزيادة حجم التجارة بين البلدين.

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