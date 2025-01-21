الرئيس بزشكيان يؤكد على التعجيل في انشاء محطات الطاقة الشمسية

وافادت ارنا، بان الرئيس بزشكيان قال ذلك خلال تراسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة التسريع في وتائر المشاريع الانشائية ذات الصلة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة على الطاقات المتجددة، مع التركيز على محطات الطاقة الشمسية.

وعقب استماعه لتقارير وزير الطاقة ورئيس منظمة الطاقات المتجددة ومسؤولين معنيين اخرين، لفت رئيس الجمهورية الى، ان "السبيل الامثل بهدف انجاز هذا المشروع يكمن في تشكيل ائتلاف تجاري يرتكز على المنظمة الوطنية للطاقات المتجددة، بمشاركة المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها من الجهات التي تنتفع من خلال الاسهام في المشاريع الضخمة والصغيرة للطاقة الشمسية في البلاد".

ومضى بزشكيان الى القول : ان هذا الائتلاف التجاري عليه ان يوفر احدث وانسب اللوحات الضوئية الجهدية واقلها كلفة، ليتم توزيعها على المصنعين المحليين، في اطار تحقيق المشروع ذاته.

انتهى ** ح ع