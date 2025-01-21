٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85726330
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الرئيس بزشكيان يؤكد على التعجيل في انشاء محطات الطاقة الشمسية

٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٣ م
رمز الخبر: 85726330
الرئيس بزشكيان يؤكد على التعجيل في انشاء محطات الطاقة الشمسية

طهران / 21 كانون الثاني / يناير / ارنا - اكد رئيس الجمهورية على تسريع وتيرة الاجراءات لإنشاء محطات انتاج الطاقة الكهربائية الشمسية، وقال : ان الجانب الرئيسي في هذا المشروع هو بلوغ السقف المطلوب من اجمالي توليد الكهرباء، والذي يمكن التعويل عليه عند ذورة الاستهلاك خلال الصيف القادم في البلاد.

وافادت ارنا، بان الرئيس بزشكيان قال ذلك خلال تراسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة التسريع في وتائر المشاريع الانشائية ذات الصلة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة على الطاقات المتجددة، مع التركيز على محطات الطاقة الشمسية.

وعقب استماعه لتقارير وزير الطاقة ورئيس منظمة الطاقات المتجددة ومسؤولين معنيين اخرين، لفت رئيس الجمهورية الى، ان "السبيل الامثل بهدف انجاز هذا المشروع يكمن في تشكيل ائتلاف تجاري يرتكز على المنظمة الوطنية للطاقات المتجددة، بمشاركة المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها من الجهات التي تنتفع من خلال الاسهام في المشاريع الضخمة والصغيرة للطاقة الشمسية في البلاد".

ومضى بزشكيان الى القول : ان هذا الائتلاف التجاري عليه ان يوفر احدث وانسب اللوحات الضوئية الجهدية واقلها كلفة، ليتم توزيعها على المصنعين المحليين، في اطار تحقيق المشروع ذاته.

انتهى ** ح ع

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