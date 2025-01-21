وزیر الجهاد الزراعي : "الاقتصاد الازرق" ينعش سوق الزراعة بين إيران والصين

وأوضح "نوري" في تصريح اليوم الثلاثاء، لمناسبة حلول العام الصيني الجديد : إن العلاقة التاريخية بين الشعبين الإيراني والصيني أدت إلى التشابه في النشاطات الثقافية والعادات والتقاليد، ومن بينها عيد الربيع الصيني والـ "نوروز" الايراني.

وأضاف، أن "إيران والصين تدعمان بعضهما البعض وذلك من خلال العلاقات الحضارية والتاريخية والعلاقات السياسية المعاصرة؛ مؤكداً بأن "هذه العلاقات الطيبة لها جذورها في العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصالح المشتركة للشعبين".

وأشار نوري إلى أن إيران تلعب دوراً بارزاً في المعادلات السياسية الإقليمية بعد الثورة، وأنها لاعبة أساسية ومؤثرة في منطقة غرب آسيا.

كما نوه وزير الجهاد الزراعي، بموقع ايران إيران الجيو- سياسي والمتمثل في الوصول إلى المياه الحرة ووقوعها على طريق الحرير، وممر الشمال - الجنوب؛ مؤكداً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفضل موقعها الجغرافي هذا، تتمتع بميزة ستراتيجية في مجال النقل الدولي، وهي بمثابة جسر يصل الشرق بالغرب.

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