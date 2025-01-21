وزير الخارجية الروسي يؤكد على توسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران

وصرح "لافروف" اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأرميني "أرارات ميرزويان" بموسكو، أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإيران متنامية"؛ حسب ما أفادت به وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.

وفي اشارة الى قرارات الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" بعد تنصيبه، قائلا : إن واشنطن تداب على الدوام بان تظهر أقوى من منافسيها، وعليه فقد عمد ترامب الى اتخاذ أساليب لتحقيق أهدافه بقراراته الأولى.

وأضاف وزير خارجية روسيا : إن مصالح امريكا على الصعيد العالمي لم تتغير، بغض النظر عمن يوجد في البيت الأبيض؛ ديمقراطيون أو جمهوريون.

وعلى صعيد اخر تطرق لافروف الى قضايا منطقة القوقاز، مؤكدا بأن "موسكو مستعدة للمساعدة في تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو وتوقيع معاهدة سلام".

وتابع : إن روسيا تعتبر صيغة العمل التشاوري في إطار 3+3 واعدة، والتي اعدت بمشاركة دول جنوب القوقاز الثلاث؛ أرمينيا وجمهورية أذربيجان وجورجيا، وجيرانها الثلاثة روسيا وإيران وتركيا، ستكون واعدة جدا.

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