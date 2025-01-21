وزير العلوم : من اولوياتنا التواصل بين واحات التكنولوجيا الايرانية مع دول الجوار

وفي تصريح اليوم الثلاثاء، اعلن سمائي صراف بان مسؤولي وزارة التعليم العالي العراقية اعربوا عن رغبتهم في تقديم منح دراسية لـ 200 طالب من هذا البلد ليواصلوا الدراسة في الجامعات الايرانية.

واوضح، ان 200 طالب عراقي سيحصلون على هذه المنح بعد اجتياز اختبارات اللغة الفارسية، ليلتحقوا بجامعات الجمهورية الاسلامية، وفي المقابل ستقدم ايران 200 منحة دراسية الى طلابها للدراسة في الجامعات العراقية.

كما تطرق وزير العلوم الى زيارته الاخيرة للعراق برفقة 45 من رؤساء وممثلي الجامعات الايرانية، للمشاركة في الدورة الثانية من "اسبوع العلوم المشترك" بين البلدين؛ مبينا ان هذا البرنامج اقيم بحضور رؤساء 25 جامعة عراقية وتم خلاله متابعة ما يبلغ 176 مذكرة تفاهم ثنائية كانت قد وقعت خلال "الاسبوع الاول" بين الجانبين.

وعودة الى موضوع "واحات العلوم والتكنولوجيا الايرانية"، فقد لفت وزير العلوم الايراني بان هذه الواحات محط اهتمام ورغبة العديد من دول الجوار بما في ذلك العراق؛ وقال، ان "عددا من المسؤولين العراقيين قاموا بزيارة واحاتنا العلمية وابدوا عن رغبتهم الكثيرة في الافادة من خبرات الجمهورية الاسلامية في هذا المجال.

انتهى ** ح ع