٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85726602
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الكعبي يثني على مواقف قائد الثورة الاسلامية الداعمة لمحور المقاومة

٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٣ م
رمز الخبر: 85726602
الكعبي يثني على مواقف قائد الثورة الاسلامية الداعمة لمحور المقاومة

طهران /21 كانون الثاني/يناير/إرنا- أثنى الأمين العام لحركة "النجباء" - المقاومة الاسلامية في العراق "الشيخ أكرم الكعبي"، في تصريح اليوم الثلاثاء لمناسبة انتصار المقاومة بغزة، اثنى على حكمة قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي، و"شجاعته واصراره وقرارته وتدبيره الرباني" في قيادة ودعم محور المقاومة.

وقال الكعبي : نبارك لكل أحرار العالم النصر الكبير في غزة وخصوصاً محور الخير، محور المقاومة من قيادته في الجمهورية الإسلامية إلى فلسطين واليمن والعراق ولبنان.

وتابع : عملياتنا تم تعليقها تزامنا وتضامنا مع إيقاف إطلاق النار في غزة، إلا أننا نؤكد مرة أخرى إن عادوا عدنا.. أننا لن نترك فلسطين لوحدها ولن نتخلى عن القدس وعن قضية الأمة الإسلامية المحورية مهما قدمنا من تضحيات.

وتابع الأمين العام لحركة النجباء : نحيي السيد القائد الخامنئي الذي وقف بكل شموخ وثبات قائدا لمحور الخير بحكمته وشجاعته واصراره وقرارته وتدبيره الرباني منقطع النظير، وحرس الثورة الهمام، والشعب الإيراني الذي صمد وساند.

كما قال : نحيي إخوتنا حزب الله الأبطال السائرين على منهج سيد شهداء محور المقاومة السيد حسن نصر الله، الذي ضحى بدمه ودماء رفاقه لأجل القضية الفلسطينية وكل شعب لبنان الصامد.

انتهى**9365 / ح ع **
 

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