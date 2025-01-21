الكعبي يثني على مواقف قائد الثورة الاسلامية الداعمة لمحور المقاومة

وقال الكعبي : نبارك لكل أحرار العالم النصر الكبير في غزة وخصوصاً محور الخير، محور المقاومة من قيادته في الجمهورية الإسلامية إلى فلسطين واليمن والعراق ولبنان.

وتابع : عملياتنا تم تعليقها تزامنا وتضامنا مع إيقاف إطلاق النار في غزة، إلا أننا نؤكد مرة أخرى إن عادوا عدنا.. أننا لن نترك فلسطين لوحدها ولن نتخلى عن القدس وعن قضية الأمة الإسلامية المحورية مهما قدمنا من تضحيات.

وتابع الأمين العام لحركة النجباء : نحيي السيد القائد الخامنئي الذي وقف بكل شموخ وثبات قائدا لمحور الخير بحكمته وشجاعته واصراره وقرارته وتدبيره الرباني منقطع النظير، وحرس الثورة الهمام، والشعب الإيراني الذي صمد وساند.

كما قال : نحيي إخوتنا حزب الله الأبطال السائرين على منهج سيد شهداء محور المقاومة السيد حسن نصر الله، الذي ضحى بدمه ودماء رفاقه لأجل القضية الفلسطينية وكل شعب لبنان الصامد.

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